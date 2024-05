Phoenix mit neuen Moderatoren aus ARD-Kreisen im Mai

Phoenix erhält mit Lena Mosel und Tim Schreder neue Moderatoren, die einige Erfahrung aus dem NDR, der ARD und dem ZDF mitbringen.

Lena Mosel ist schon seit Mitte April beim Nachrichten-Sender Phoenix als neue Moderatorin zu sehen. Ab Mai wird dann auch Tim Schreder das Team im Bereich Moderation verstärken. Bide werden vor allem in der Sendung „Phoenix – vor Ort“ die tägliche Analyse und Einordnung der Nachrichtenlage unterstützen. Beide haben bereits viel Erfahrung beim anderen öffentlich-rechtlichen Sendern gesammelt.

Lena Mosel arbeitet schon lange als Politikreporterin

©WELT/Felix Krumbholz – Lena Mosel moderiert schon länger beim Sender Welt

Lena Mosel bringt umfassende journalistische Erfahrung mit. Parallel wird sie weiter beim NDR als freie Journalistin und Moderatorin der Sendung „Niedersachsen 18.00 Uhr“ arbeiten. Zuvor war Lena Mosel als Moderatorin, Politikreporterin und Redakteurin bei N24. Jetzt ist sie beim Sender Welt tätig. Dort hat sie über zahlreiche politische Großereignisse berichtet wie die Bundestagswahl, Wahlen in Frankreich oder den G7-Gipfel in Elmau. Ihre Ausbildung schloss Lena Mosel mit einem Magisterabschluss an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz ab und vertiefte ihre internationalen Erfahrungen durch ein Auslandsjahr in Paris.

Tim Schreder hat viel bei ARD und ZDF umgesetzt

©WDR/Annika Fußwinkel – Tim Schreder könnten einige aus der WDR-Sendung „Neun Live“ an der Seite von Isabell Varell kennen

Tim Schreder bringt langjährige Moderationserfahrung bei ARD und ZDF mit. Zuletzt war er als Moderator für „Live nach Neun“ im Ersten sowie als Moderator der Kindernachrichten „logo!“ des ZDF tätig. Aktuell ist er außerdem als Reporter für das ARD-Format Y-Kollektiv im Einsatz. Tim Schreder hat für das ZDF und KiKa mehrere Reportagen realisiert. Darunter gab es Sendungen wie „Tim in Russland“ und „Wer regiert Deutschland“. Er ist außerdem Buchautor. Seinen Abschluss machte er 2015 in Wirtschaftswissenschaften an der Fern-Uni Hagen.