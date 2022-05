„Playboy“-Doku startet im deutschen TV

Anzeige

Die Doku „Secrets of Playboy“ befasst sich mit dem „Playboy“-Mythos und enthüllt die dunkle Seite des Magazingründers Hugh Hefner, indem zahlreiche ehemalige Playmates und Mitarbeiter Hefners zu Wort kommen.

Die Exklusive deutsche TV-Premiere von „Secrets of Playboy – Im Bann von Hugh Hefner“ ab 12. Mai 2022 immer donnerstags ab 20.15 Uhr auf Crime + Investigation

Neben den ursprünglichen zehn jeweils 45-minütigen Episoden wird Crime + Investigation auch die weiteren zwei Spezialfolgen zeigen, die vom Ex-Playboy-Covergirl Lisa Guerrero moderiert werden und unter anderem die internationalen Reaktion auf „Secrets of Playboy“ thematisieren. Die beiden Specials werden im Anschluss an eine Marathonprogrammierung zu sehen sein, die nach der wöchentlichen Erstausstrahlung der Reihe am Samstag, 23. Juli, ab 20.15 Uhr noch einmal alle Episoden des Formats wiederholt. Die Reihe war im Januar mit großem Erfolg in den USA gestartet und hatte weltweit für Aufsehen gesorgt.

In „Secrets of Playboy – Im Bann von Hugh Hefner“ erzählen Insider, Kollegen, Führungskräfte, Playmates und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vier Jahre nach Hefners Tod die vollständige Geschichte davon, wie das Leben in der Playboy-Welt wirklich war. In zwölf Episoden taucht die Reihe in die komplexe Welt ein, die Hugh Hefner geschaffen hat, und untersucht ihre weitreichenden Auswirkungen innerhalb des Spannungsfelds von Macht und Sexualität.