Pocher gegen Wendler – heute steigt die große RTL-Show

PR-Coup inkusive Showformat: Als Krönung ihres via sozialer Medien öffentlich ausgetragenen Zwists treten der Schlagersänger und der Komiker heute in einer Live-Show auf RTL gegeneinander an.

Bei dem Duell „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!“ sollen die beiden Kontrahenten ab 20.15 Uhr in neun Spielrunden plus großem Finale antreten. Involviert sind laut RTL auch die Partnerinnen der beiden Kontrahenten, Laura Müller und Amira Pocher.

Pocher hatte den Wendler zuletzt immer wieder via Social Media malträtiert. Der Schlagersänger aus Dinslaken – mittlerweile wohnhaft in den USA – hat das wiederum als „Kindergarten“-Aktion bezeichnet und gewarnt: „Ich bin ein Typ, der dann irgendwann auch sagt: „Jetzt reicht’s!“ Es gibt Momente, wenn meine Familie oder meine Freundin hereingezogen wird, dann suche ich auch eine Konfrontation.“

Wendlers Freundin Laura Müller tanzt aktuell auch in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ mit.