„Polizeiruf 110“: Neues Ermittler-Team für Rostock

Der „Polizeiruf 110“ des NDR aus Rostock hat ein neues Ermittlerinnen-Duo: Melly Böwe, gespielt von Lina Beckmann, wird künftig gemeinsam mit Katrin König (Anneke Kim Sarnau) ermitteln.

Nach dem Ausscheiden von Sascha Bukow (Charly Hübner) – die letzte Folge mit ihm wird im Januar 2022 ausgestrahlt – ist damit das Rostocker „Polizeiruf 110“-Team wieder komplett. Neben Maria Furtwängler und Florence Kasumba im Göttinger „Tatort“ ist es das zweite Ermittlerinnen-Duo des NDR. Ihren ersten Fall lösen Böwe und König im „Polizeiruf 110: Daniel A.“ (Arbeitstitel), der noch bis Ende September gedreht wird. Der Sendetermin im Ersten und in der ARD Mediathek steht noch nicht fest.

Melly Böwe ist kein Neuzugang

Die Figur der Melly Böwe ist im Rostocker „Polizeiruf 110“ bereits eingeführt: Erstmals war sie in diesem März in der Episode „Sabine“ als Halbschwester von Sascha Bukow zu sehen, die ebenfalls bei der Polizei arbeitet. Die vielfach ausgezeichnete Darstellerin Lina Beckmann spielt neben Rollen in Kino und Fernsehen hauptsächlich Theater und gehört seit der Spielzeit 2013/2014 zum Ensemble des Deutschen Schauspielhauses Hamburg. Ihre Darstellung des Richard III. bei den Salzburger Festspielen und im Hamburger Schauspielhaus hat diesen Sommer das Publikum und die Kritiker begeistert.

Katrin König und Melly Böwe zur Seite steht weiterhin das Team um Chef Henning Röder (Uwe Preuss) mit Anton Pöschel (Andreas Guenther) und Volker Thiesler (Josef Heynert) – auch im „Polizeiruf 110: Daniel A.“ (AT). Regisseur Dustin Loose, der nach einem Studenten-Oscar sein Fernsehdebüt 2018 mit einem „Tatort“ aus Dresden gab, inszeniert diesen Krimi bis zum 30. September in Rostock und Hamburg. Die Vorlage schrieb Benjamin Hessler – von ihm stammt z. B. auch das Drehbuch zum NDR „Tatort: Treibjagd“ mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz.