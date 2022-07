„Pop around the Clock – Summer Edition“ Teil 2 steht vor der Tür

Anzeige

3sat gibt erneut die Bühne frei für international erfolgreiche Pop- und Rockstars: Auch in der zweiten Folge der „Pop Around the Clock – Summer Edition“ am Samstag, 30. Juli, werden von 18.30 Uhr an bis in die frühen Morgenstunden Konzertaufzeichnungen gezeigt – vom fulminanten Bühnenspektakel bis zum stimmungsvollen Singer-Songwriter-Auftritt im intimeren Rahmen.

In der Erstausstrahlung sind Künstlerinnen und Künstler zu erleben, die beim diesjährigen Isle of Wight Festival das Publikum begeisterten. Mit dabei sind außerdem AC/DC („Live at Donington“, 1991), Judas Priest (2015 in Wacken) sowie Madeline Juno und The Kooks bei ihren jüngsten Konzerten im Bauhaus Dessau („Pop Around @ Bauhaus“).

Quelle: 3sat

Bildquelle: df-pop-around-the-clock: 3sat