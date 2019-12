Premiere: Roboter moderiert 3sat-„Kulturzeit“

Zum ersten Mal wird ein Roboter gemeinsam mit einem Menschen im Fernsehen moderieren. In der Sendung geht es um Themen wie die Vor- und Nachteile künstlicher Intelligenz im Alltag und ob wir Menschen Angst vor einer Herrschaft der Maschinen haben müssen.

Roboter Pepper ist 1,20 m groß und ziemlich schlau. Im Februar wird er gemeinsam mit „Kulturzeit“-Moderatorin Cécile Schortmann erstmals das 3sat-Kulturmagazin moderieren. In der Sonderausgabe „Kulturzeit extra: Die Roboter kommen!“ werden künstliche Intelligenzen in Augenschein genommen und wie sie bisher unseren Alltag beeinflussen – sei es beim Autofahren, zu Hause, beim Aktienkauf oder in der Kunst.

Zu Gast im Studio ist der Philosoph Prof. Dr. Markus Gabriel, der sich mit genau diesen Fragen auseinandersetzt und die für ihn zutreffenden Risiken der neuen Technologie aufzeigt. Er sieht die Gefahr in der Macht der Technologiekonzerne und fordert neue Gesetze, denn der Wilde Westen des Internets bedrohe unsere Demokratie.

In der Sendereihe von „Kulturzeit extra“ werden künftig noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet, seien es die humanoiden Roboter aus Japan, ob KI zu Kunst fähig ist, oder wie Algorithmen eigentlich lernen.

Die Erstausstrahlung von „Kulturzeit extra: Die Roboter kommen!“ ist am Freitag, 7. Februar 2020 um 19.20 Uhr im 3sat zu sehen.