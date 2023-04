„Pretty Little Liars: Original Sin“ ab heute bei RTL+

Anzeige

Die Serie „Pretty Little Liars“ entwickelte sich 2010 schnell zu einem popkulturellen Phänomen und ist bis heute Kult bei vielen Fans.

Nun wird das neue Kapitel „Pretty Little Liars: Original Sin“, das im Juli 2022 in den USA bei HBO Max debütierte, seine exklusive Deutschlandpremiere auf RTL+ feiern. Produziert und geschrieben wurde die Serie von Roberto Aguirre-Sacasa, Showrunner der Erfolgs-Serien „Riverdale“ und „Chilling Adventures of Sabrina“.

„Pretty Little Liars: Original Sin“ nimmt das Publikum mit in die Kleinstadt Millwood, in der sich 20 Jahre zuvor eine Tragödie auf einem Schulball ereignete. Nun beginnt ein maskierter Täter eine ungleiche Gruppe von Teenager-Mädchen zu drangsalieren, um sie nicht nur für die geheime Sünde ihrer Eltern zu bestrafen, sondern auch für ihre eigenen.

Im dem düsteren Coming-of-Age-Drama mit Horror-Einschlag finden sich die Zuschauerinnen und Zuschauer meilenweit von Rosewood entfernt, aber innerhalb des bestehenden Pretty Little Liars Universums – in einer brandneuen Stadt, mit einer neuen Generation von „Little Liars“. Verkörpert werden sie von Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles, und Maia Reficco, zum weiteren Cast gehören Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson und Alex Aiono.

„Pretty Little Liars: Original Sin“: Diese Macher realisierten die Serie

Die Serie wurde von Aguirre-Sacasa’s Muckle Man Productions und Alloy Entertainment („Gossip Girl“, „Pretty Little Liars“, „The Vampire Diaries“, „You“) in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produziert. I. Marlene King, die das Original von „Pretty Little Liars“ entwickelte, Michael Grassi, Caroline Baron und Leslie Morgenstein und Gina Girolamo von Alloy Entertainment sind ebenfalls ausführende Produzenten der Serie, die auf der Bestseller-Buchreihe von Sara Shepard basiert, die von Alloy Entertainment veröffentlicht wird. In Deutschland erscheint die Buchreihe bei cbj (Penguin Random House Verlagsgruppe).

„Pretty Little Liars: Original Sin“ steht ab dem 10. April wöchentlich in Doppelfolgen exklusiv auf RTL+ zum Streamen bereit. Bereits ab heute sind alle Folgen der originalen Serie „Pretty Little Liars“ sowie des Spin-Offs „Pretty Little Liars – The Perfectionists“ auf RTL+ abrufbar.