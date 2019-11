„Prince Charming“: Deutschlands erste Gay-Datingshow bekommt zweite Staffel

Die neue Datingshow auf TVNOW ist ein voller Erfolg. Wer sie noch nicht kennt, sollte am Black FriGay die Augen offen halten.

Datingshows gibt es bekanntlich viele, ob „Bachelor“, „Bachelorette“ oder „Bauer sucht Frau“. Neu in Deutschland ist „Prince Charming“, wo zum ersten Mal ein Mann seinen Herzensmann sucht.

Die ersten Folgen von „Prince Charming“ kamen anscheinend sehr gut an. Denn wie das Presseportal berichtet, kommt 2020 direkt eine zweite Staffel auf TVNOW. Der Auftrag an die Produktionsfirma Seapoint sei bereits erteilt.

Wer (noch) keinen TVNOW-Account hat kann diesen Freitag beim Black FriGay zuschlagen: Für 24 Stunden sind die ersten fünf Folgen gratis streambar. Alle TVNOW-Premium-Kunden können Folge 5 bereits am Mittwoch sehen. In Folge 5 kommt die Mutter von Prince Charming zu Besuch und es gibt natürlich jede Menge Drama beim ersten Übernachtungsdate. Von heißen Küssen ganz zu schweigen.

Das Staffelfinale, in dem der Prinz seinen Mr. Right kürt, zeigt TVNOW am 18. Dezember.