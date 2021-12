Programmänderung: Sat.1 zeigt heute Skandal-Reportage über Tönnies

Anzeige

Sat.1 zeigt heute Abend zur Primetime eine Investigativ-Reportage über Fleisch-Milliardär Clemens Tönnies. Der wollte die Doku offenbar verhindern.

Der Sender kündigte die Dienstagabend-Reportage unter dem Titel „Sat.1 investigativ an“. Start ist heute um 20.15 Uhr. Inhaltlich soll es dabei um Clemens Tönnies und sein berühmtes Fleischunternehmen gehen. Wie Sat.1 mitteilte, wollten die Anwälte des Konzernchefs die Reportage bereits während der Dreharbeiten verhindern.

2020 war Tönnies Mittelpunkt eines echten Skandals. Der Schlachtbetrieb war maßgeblich für einen der größten Corona-Ausbrüche in Nordrhein-Westfalen verantwortlich, führt Sat.1 in seiner Programmankündigung an. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich damals infiziert. Von 2001 bis 2019 war Tönnies Chef des damaligen Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Was Sat.1 über den Schlachtbetrieb erfahren hat, gibt es dann heute Abend im Rahmen der Programmänderung zu sehen.

Kurzfristige Programmänderung: SAT.1 zeigt am Dienstag, 20:15 Uhr, unter dem Titel #SAT1investigativ eine Reportage über Fleisch-Milliardär Clemens Tönnies und sein Unternehmen, die seine Anwälte schon während der Dreharbeiten verhindern wollten. https://t.co/0of16hIlVa — SAT.1MPF (@sat1) December 13, 2021

Quelle: Sat.1