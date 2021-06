„Promi Big Brother“: Sat.1 verkündet Starttermin der neuen Staffel

Anzeige

Nicht mehr lange, dann zieht wieder eine Gruppe Stars und Sternchen in das „Promi Big Brother“-Haus. Sat.1 hat neue Details zum Staffelstart verkündet.

Am 6. August soll „Promi Big Brother“ live zur Primetime in Sat.1 und bei Joyn seine Pforten öffnen. Über drei Wochen ist die Reality-Show in diesem Jahr angelegt. Sat.1 verspricht dafür noch mehr Primetime-Shows als je zuvor und zum ersten Mal die formatbezogene „Late Night Show“ direkt im Anschluss.

An zwölf von 22 Ausstrahlungstagen soll das Moderations-Duo Marlene Lufen und Jochen Schropp das Publikum live aus Köln um 20.15 Uhr begrüßen. Damit zeigt Sat.1 in diesem Jahr laut eigenen Angaben zwei Primetime-Shows mehr als im Vorjahr. An den verbleibenden zehn Abenden läuft die Sendung immer erst ab 22.15 Uhr.

Im Anschluss knöpfen sich dann Melissa Khalaj und Jochen Bendel ebenfalls live in Sat.1 in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ die spannendsten Geschehnisse des Tages noch einmal vor.