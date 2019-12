Promi-Darts-WM auf ProSieben mit Max Kruse und Luca Toni

Bei der „Promi-Darts-WM 2020“ Anfang Januar kämpfen unter anderem Sportstars wie Pascal Hens, Luca Toni und Max Kruse live auf ProSieben um den (Promi-)WM-Titel.

Luca Toni will immer gewinnen – egal ob als Spieler beim FC Bayern München oder in der italienischen Nationalmannschaft. Seine Trophäensammlung ist beeindruckend. Bei der „Promi-Darts-WM“ will er seine Treffsicherheit über den Fußballplatz hinaus beweisen und einen weiteren Weltmeistertitel erringen.

Fußballprofi Max Kruse vom türkischen Erstligaverein Fenerbahçe Istanbul wird sich ihm dabei in den Weg stellen. Die Herausforderung und die Chance auf seinen ersten Weltmeistertitel reizen den 14-maligen Nationalspieler sehr.

Die beiden sind jedoch nicht die einzigen Anwärter auf den Sieg: Auch Model und Influencerin Sarah Harrison, Moderator Daniel Boschmann, Kommentator Frank Buschmann und Handball-Weltmeister Pascal Hens wollen genau ins Schwarze treffen.

Die „Promi-Darts-WM“ ist live am 4. Januar 2020 um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen.