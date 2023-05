Nach „sorgfältiger Prüfung“: ProSieben strahlt „Beauty & The Nerd“ doch noch aus

Anzeige

Mit einem Jahr Verspätung sendet ProSieben im Juni nun schlussendlich doch noch die vierte Staffel „Beauty & the Nerd“. Dazu benötigte es jedoch eine dringend erforderliche „sorgfältige unabhängige Prüfung“.

Mit einem Jahr Verspätung wird jetzt bald die neue Staffel der Show „Beauty & The Nerd“ ausgestrahlt. Das teilte ProSieben am Mittwoch in Unterföhring bei München mit. Im Sommer 2022 hatte der Sender das Realityformat kurzfristig aus dem Programm genommen. Am Mittwoch machte der Sender auf dpa-Nachfrage keine näheren Angaben zu den Hintergründen und verwies auf Persönlichkeitsrechte.

„Kurz vor der geplanten Ausstrahlung ergaben sich im Kontext von ‚Beauty & The Nerd‘ Umstände, die eine sorgfältige unabhängige Prüfung dringend erforderten. Aus diesem Grund hat ProSieben die avisierte Ausstrahlung im engen Dialog mit allen Beteiligten verschoben“, hieß es dazu in der Mitteilung. Die „sorgfältige und unabhängige Prüfung aller Gegebenheiten“ sei abgeschlossen. Am 29. Juni gehe es los.

In der vierten „Beauty & The Nerd“-Staffel treten dann in sechs Folgen immer donnerstags um 20.15 Uhr acht gegensätzliche Paare an – je eine Schönheit und eine Nerd-Persönlichkeit.

ProSieben startet mit einem/einer Kandidat/in weniger in Staffel vier von „Beauty & the Nerd“

Zum Start treffen Tier-Nerd Stefan (29, Neumünster), Space-Nerd Florian (24, Wien/Österreich), Mittelalter-Nerd Samuel (25, Grafenau), Godzilla-Nerd David (22, Graz/Österreich), Cosplay-Nerd Marco (25, Neuhausen), Fantasy-Nerd Dominik (27, Büttelborn) und Anime-Nerd Mike (20, Witten) auf die Beautys Natascha (31, Hanau), Setty (23, Hamburg), Jules (26, Berlin), Selina (21, Ilsede), Brenda (18, Köln), Walentina (22, Essen) und Beverly (29, Wien/Österreich). In der zweiten Folge stößt noch ein weiteres Paar zur Gruppe.

„Nur wer echten Teamgeist zeigt, hat die Chance auf das Siegertreppchen“, beschreibt ProSieben das Konzept der Realityshow. „Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein? Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgängerinnen und Einzelgänger voneinander?“ Es locken 50.000 Euro Preisgeld.

