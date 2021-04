„ProSieben Spezial“: Kanzlerkandidatin Baerbock gleich live im Interview

Anzeige

Annalena Baerbock wird die Kanzlerkandidaten der Grünen. Heute Abend wird die Politikerin live in einem „ProSieben Spezial“ im Interview zu sehen sein.

Ab 20.15 Uhr werden Katrin Bauerfeind („Frau Bauerfeind hat Fragen“) und Thilo Mischke („Uncovered“) die heute Morgen frisch verkündete Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/ Die Grünen interviewen. Das nachfolgende Programm verzögert sich durch das „ProSieben Spezial Live. Das Kanzler-Kandidat:in-Interview“ etwas nach hinten. So wird die HBO-Serie „Chernobyl“ erst ab ca. 21 Uhr zu sehen sein, wie der Sender online ankündigt.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann erklärt: „Die Bundestagswahl 2021 ist so offen wie keine andere. Zum ersten Mal steht vor der Wahl fest, dass wir nach der Wahl eine:n neue:n Kanzler:in haben, da sich zum ersten Mal in unserer Geschichte eine amtierende Kanzlerin nicht zur Wiederwahl stellt. ProSieben wird diese Wahl intensiv begleiten – mit bewährten und neuen Programmen. Dieses exklusive Kanzler-Kandidat:in-Interview ist unser Auftakt in das Wahljahr. Über die klassische Wahlberichterstattung hinaus wird ProSieben in diesem Jahr weiter Themen in den Fokus seiner Berichterstattung rücken, die den Menschen in unserem Land auf der Seele brennen wie zum Beispiel das Thema Pflege.“