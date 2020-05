ProSieben startet neue Rankingshow

Die neue Show-Reihe „Darüber … die Welt“ soll offensichtlich RTL und deren „Die 25 …“ Konkurrenz machen. Prosieben feiert mit seinem neuen Format Anfang Juni Premiere.

Die neue Rankingshow-Reihe „Darüber … die Welt“ bietet ab 9. Juni Raum für besondere TV-Rankings. Den Auftakt macht „Darüber staunt die Welt“. Dabei werden einige überraschende TV-Momente aus aller Welt, darunter eine spontane Quizshow für werdende Eltern im Kreißsaal oder eine Nonne, die bei „The Voice of Italy“ für Standing Ovations sorgt, gezeigt.

An den folgenden Dienstagen führt Prosieben die Show-Reihe mit „Darüber schmunzelt die Welt: Pannen & Peinlichkeiten“ am 16. Juni und „Darüber spricht die Welt – die unglaublichsten Hingucker“ am 23. Juni fort.

„Darüber staunt die Welt – die spektakulärsten TV-Momente“ läuft am Dienstag, 9. Juni um 20.15 Uhr auf ProSieben.