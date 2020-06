ProSieben wertet Free-TV-Premiere von „The Hate U Give“ zum Themenabend auf

Kurzfristig anberaumter Themenabend: ProSieben ändert diesen Samstag sein Abendprogramm. Eine Free-TV-Premiere ist auch dabei.

„Rassismus in den USA“ – ein Thema das viele Menschen derzeit beschäftigt und berührt. Genau dazu hat ProSieben heute auf die Schnelle einen Themenabend zusammengestellt und kurzfristig sein Programm geändert .

Den preisgekrönten US-amerikanischen Spielfilm „The Hate U Give“ zeigt ProSieben um 20.15 Uhr erstmals im Free-TV. Im Film, der auf dem gleichnamigen Roman von Angie Thomas basiert, geht es um Polizeiwillkür in den USA – ähnlich wie bei dem gewaltsamen Tod von George Floyd.

Zur Handlung: Die 16-jährige Afroamerikanerin Starr (Amandla Stenberg) wird Augenzeugin, als ihr Sandkasten-Freund Khalil (Algee Smith) bei einer grundlosen Verkehrskontrolle von einem weißen Polizisten erschossen wird. Der Vorfall führt zu Protesten in der afroamerikanischen Gemeinschaft – zunächst friedlich und dann mit zunehmender Gewalt auf beiden Seiten.

Im Anschluss um 23 Uhr berichtet ProSieben in der Dokumentation „Black Lives Matter? – Reise in ein gespaltenes Land“ über die derzeitige Situation in den USA. Warum wurde ausgerechnet aus dem Land der Einwanderer und unbegrenzten Möglichkeiten ein Negativbeispiel für Rassismus und Polizeigewalt?

