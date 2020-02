ProSieben zeigt die Oscar-Verleihungen live

Kommenden Sonntag überträgt ProSieben die diesjährigen Academy Awards wieder live. Dabei war der Diskurs um Joaquin Phoenix als „Joker“ besonders groß. Zur Einleitung in den Abend zeigt ProSieben die Free-TV-Premiere von „Wonder Woman“.

Am Sonntag, 9. Februar ist es wieder soweit: Live aus Los Angeles zeigt ProSieben die diesjährigen 92. Academy Awards. Von dem roten Teppich des Dolby Theatre berichten Steven Gätjen, Annemarie Carpendale und Viviane Geppert ab 23 Uhr.

In diesem Jahr ist Joaquin Phoenix trotz der großen Kontroverse um seine Darstellung des „Joker“ im gleichnamigen Film im Rennen um den begehrten Oscar als bester Hauptdarsteller. Wird er elf Jahre nach Heath Ledger das irre Lachen des Jokers erneut vergolden? Außerdem hat Scarlett Johansson gute Chancen, als erste Preisträgerin aller Zeiten gleich zwei Oscars mit nach Hause zu nehmen: Sie ist sowohl als beste Hauptdarstellerin in „Marriage Story“ als auch als beste Nebendarstellerin in „Jojo Rabbit“ nominiert.

Zuvor zeigt ProSieben „Wonder Woman“ mit Gal Gadot um 20.15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.