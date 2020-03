„PS-Profi“ jetzt bei DMAX: Neuer Motor-Montag mit Start von „Sidneys Welt“

Gleich drei neue Serien gehen heute bei DMAX im Rahmen des neuen Motor-Montags an den Start. Dabei tritt auch Ex-„PS-Profi“ Sidney Hoffmann seinen Dienst beim Sender an.

Der Start von „Sidneys Welt“, der neuen Serie von und über den ehemals bei Sport1 beschäftigten Dortmunder Kult-Tuner Sidney Hoffmann, steht diesen Montag an. Die erste Episode gewährt heute um 20.15 Uhr dabei direkt intime Einblicke in das Privatleben Hoffmanns, denn Freundin Lea Rosenboom zieht bei ihm ein.

Kaum eingezogen, muss Sidney auch direkt wieder los, diesmal zum Flughafen. Bei der SEMA in Las Vegas stehen für den Dortmunder dutzende Termine mit Geschäftspartnern und anderen Tuning-Ikonen an. Währenddessen rollt in Dortmund der nächste Kundenauftrag bei Sidney Industries auf den Hof: Zwei baugleiche VW Polo sollen so schnell wie möglich getuned werden. Perfekte Bedingungen für ein Battle zwischen den Mechanikern Pedro und Schimmi. Wer von den Beiden stellt seinen Polo mit Fahrwerken, Felgen und Reifen schneller fertig?

„Ivan & Zoran – Die Balkan-Car-Connection“ ist eine weitere Eigenproduktion für den neuen Motor-Montag und läuft von heute an immer montags ab 21.15 Uhr. Die schwäbischen Brüder Ivan und Zoran wollen Rostlauben vor der Schrottpresse retten – und gehen dafür in Bosnien, Kroatien und Ungarn auf Beutejagd.

Außerdem hat auch noch die australische Auto-Influencerin Alex Hirschi als „Supercar Blondie“ Premiere. Vom Ferrari 812 über den Pagani Huayra bis zum Lamborghini Centenario – Alex mischt sich in den heißesten Schlitten unter die PS-Freaks der USA.

Ab 22.15 Uhr ist „Supercar Blondie“ im Motor-Montag bei DMAX zu sehen.