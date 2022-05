Queen feiert Thronjubiläum: ZDF zeigt Sonderprogramm

Anzeige

Die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) finden vom 2. bis 5. Juni in London statt und das ZDF bringt viel Royales im Programm.

Anzeige

Das Zweite überträgt zum Beispiel am 3. Juni ab 12.10 Uhr live den Dankgottesdienst aus der St. Pauls Cathedral in London. An jenem Tag berichten auch die Magazine „heute – in Europa“ (16.00 Uhr) und „Leute heute spezial“ (17.45 Uhr) von den Feiern in London.

Zum Abschluss des Jubiläumswochenendes (Sonntag, 5. Juni, 19.15 Uhr) fasst ZDF-Autor Gert Anhalt die Höhepunkte der Feierlichkeiten in der Sendung „Paraden, Pomp und Platinparty – 70 Jahre Queen Elizabeth II.“ zusammen. Weitere ZDF-Dokus blicken auf Elizabeths Leben für die Krone, darunter Ulrike Grunewalds Filme „Die Queen und die Macht der Bilder“ und „Elizabeth II. – Ihr Leben für die Krone“.

In der Nacht 1./2. Juni präsentiert das ZDF eine lange Queen-Nacht, darunter Dokus wie „Elizabeth II. – Die ewige Queen“, „Prinzessin Dianas gefährliches Erbe“ und „Royale Erben: Die Thronfolger“.

Elizabeth ist seit dem 6. Februar 1952, dem Todestag ihres Vaters König Georg VI., Königin. Am 2. Juni 1953 wurde sie im Alter von 27 Jahren gekrönt. Aus der Mischung der beiden Daten – und der Hoffnung auf gutes Wetter – ergibt sich das Datum für die Jubiläumsfeiern.

Text: dpa/ Redaktion: JN

Bildquelle: queen: ZDF und dpa/Jeff J. Mitchell