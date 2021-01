RB – BVB: Bundesliga-Spitzenspiel in UHD HDR

Anzeige

Beim heutigen Bundesliga-Spitzenspiel wollen beide Topteams den Ausrutscher der Bayern nutzen. Sky hat diesen Samstag aber auch noch ein weiteres Live-Spiel in UHD HDR im Angebot.

Denn wie immer geht der Bundesliga-Samstag natürlich schon um 15.30 Uhr los. Von den fünf um 15.30 Uhr beginnenden Partien wurde die Begegnung Bayer Leverkusen – Werder Bremen (Sky Sport Bundesliga 2 in HD) als zweites UHD-HDR-Spiel festgelegt (auf Sky Sport Bundesliga UHD). Die vier weiteren Duelle des Samstagnachmittags in Deutschlands höchster Fußballklasse lauten:

Freiburg – Köln (Sky Sport Bundesliga 6)

Union – Wolfsburg (Sky Sport Bundesliga 5)

Schalke – Hoffenheim (Sky Sport Bundesliga 3)

Mainz – Frankfurt (Sky Sport Bundesliga 4)

All diese parallel stattfindenden Partien können natürlich auch auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 in der Konferenz geschaut werden, ehe es mit dem Spitzenspiel weitergeht.

Bundesliga-Spitzenspiel in UHD HDR

Das Topsspiel findet jedoch in Leipzig statt. Die Sachsen empfangen ab 18.30 Uhr Borussia Dortmund (Sky Sport Bundesliga 1 in HD). Sky überträgt das Spiel live in UHD HDR via Sky Sport Bundesliga UHD. Nach dem Ausrutscher der Bayern beim gestrigen Klassikerduell mit Mönchengladbach hat RB nun sogar die Chance wieder am Serienmeister vorbeizuziehen. Dortmund könnte seinerseits mit einem Sieg wieder Anschluss ans Spitzentrio um Leipzig, Leverkusen und München bekommen.

Am morgigen Sonntag folgen noch die Spiele Augsburg – Stuttgart (15.30 Uhr) und Bielefeld – Hertha (17.30 Uhr).