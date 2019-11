Rekordquote für Late-Night-Show von Ina Müller

Die Late-Night-Show „Inas Nacht“ des Norddeutschen Rundfunks (NDR) ist so beliebt wie nie: Die diesjährige Staffel mit Ina Müller war die erfolgreichste seit dem Start der Sendung 2009 im Ersten, wie der NDR am Montag mitteilte.

Die zwölf Folgen, von denen die letzte in der Nacht von Samstag auf Sonntag lief, hatten demnach im Schnitt einen Marktanteil von 10,3 Prozent. Das entsprach 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. 2018 hatte „Inas Nacht“ im Ersten noch einen Marktanteil von 8,7 Prozent.

Die Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin lädt in ihrer Late-Night-Show Gäste in die Hamburger Hafenkneipe „Zum Schellfischposten“. Zu ihren Gästen zählten in diesem Jahr etwa der Schauspieler Elyas M’Barek, der Politiker Gregor Gysi und Sänger Campino.