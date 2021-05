Relegation heute live im Free-TV

Anzeige

Relegation die Zweite: Die Entscheidungsspiele zur Teilnahme 2. Bundesliga sind im Gegensatz zu der zur 1. Bundesliga auch live im Free-TV zu sehen.

Neben DAZN überträgt heute Abend, um 18.15 Uhr, auch das ZDF die Relegation zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt live. Das Hinspiel findet beim bayerischen (Noch?)-Drittligisten statt. Im Rückspiel hat der Tabellensechzehnte der 2. Bundesliga aus Niedersachsen Heimrecht. In Ingolstadt sind heute 250 Fans zugelassen. Osnabrück darf am Sonntag sogar auf die Unterstützung von 2.000 Fans setzen.

Ingolstadt ist bereits zum dritten Mal in Folge bei der Relegation zur 2. Bundesliga mit dabei. 2019 stieg man dramatisch gegen Wehen Wiesbaden ab in die 3. Liga, während man 2020 gegen Nürnberg den direkten Wiederaufstieg in noch dramatischerer Weise in buchstäblich letzter Sekunde verpasste. Nun also der dritte Anlauf gegen Osnabrück. Die wiederum ihrerseits noch nie eine Relegation für sich entscheiden konnten. Bei drei Teilnahmen zog man 2009, 2011 und 2013 (einmal gegen Paderborn, zweimal gegen Dresden) stets den Kürzeren. Man könnte es also „Aufeinandertreffen der Pechvögel“ nennen. Eine der beiden Serien wird sich aber mit Sicherheit ins Positive wenden.

Die Entscheidung in der Relegation zur 2. Bundesliga fällt dann beim Rückspiel am Sonntag, um 13.30 Uhr. Diese Begegnung läuft ebenfalls live im ZDF und bei DAZN.

Lesen Sie auch den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel zur Bundesliga-Relegation zwischen dem 1.FC Köln und Holstein Kiel.