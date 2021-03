„Rick and Morty“ Staffel 5 kurz nach US-Ausstrahlung bei TNT Comedy

Anzeige

Das Warten hat ein Ende. Die wahnwitzigen Eskapaden von Opa Rick und seinem Enkel Morty gehen in die fünfte Runde – zunächst im englischen Originalton. Später folgt auch noch die deutsche Synchronisation.

TNT Comedy zeigt die neue Staffel Rick and Morty ab 21. Juni kurz nach US-Ausstrahlung in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Die neuen Episoden der fünften Staffel sind dann immer montags um 22.15 Uhr im [adult swim]-Block auf TNT Comedy in deutscher Erstausstrahlung zu sehen. Die deutsche TV-Premiere der deutschen Synchronfassung folgt im Laufe des Sommers.

Hier schon einmal ein Trailer zur fünften Staffel „Rick and Morty“:

Ab 24. Mai können sich Fans mit der Wiederholung von Staffel 1 bis 4 immer montags bis freitags ab 23.50 Uhr im [adult swim]-Block auf TNT Comedy die Wartezeit verkürzen.

Die preisgekrönte, animierte Kult-Comedyserie folgt dem soziopathischen aber genialen Wissenschaftler Rick. Der schleppt seinen schüchternen Enkel Morty auf wahnsinnig gefährliche Abenteuer quer durch das Universum. Die Serie wurde von Dan Harmon („Community“) und Justin Roiland („Adventure Time“) geschaffen, die auch als ausführende Produzenten fungieren.

Zu den US-Synchronsprechern für Rick and Morty zählen unter anderen Justin Roiland („Solar Opposites“), Sarah Chalke (Elliot aus „Scrubs“), Chris Parnell („Saturday Night Live“) und Spencer Grammer („Greek“).

Quelle: TNT Comedy [adult swim]