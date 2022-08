Rolling Stones-Reihe im ZDF

Anzeige

Das ZDF widmet den Rolling Stones ein Doku-Reihe: Online gibt es alle Filme bereits kurz vor Ausstrahlung der ersten Folge komplett zu sehen.

Ein Auftritt im legendären Londoner „Marquee Club“ im Sommer 1962 war die Geburtsstunde einer der größten und kommerziell erfolgreichsten Bands der Rockgeschichte, der Rolling Stones. Seit 60 Jahren stehen sie auf der Bühne. Im ZDF erzählen die „Ur-Stones“ in der vierteiligen Dokureihe „Mein Leben als Rolling Stone“ freitags, 5. und 12. August, jeweils ab 0 Uhr, ihre packende, skandalträchtige und ganz persönliche Geschichte. In der ZDF-Mediathek sind alle Folgen ab Freitag, 5. August, 18 Uhr, ein Jahr lang in deutscher und englischer Originalfassung verfügbar.

Vier Dokus über vier „Rolling Stones“

Frontmann und Galionsfigur Mick Jagger steht im Fokus des ersten Films: „Mick Jagger – Mein Leben als Rolling Stone“ (Autor: Sam Anthony). Seine Bühnenpräsenz, sein extravaganter Stil und sein Spiel mit der Erotik haben über ein halbes Jahrhundert das Image der Band bestimmt. Mick Jagger erzählt, wie er mit seiner kreativen und kommerziellen Vision die Band geprägt und sie über Jahrzehnte auch in schwierigen Zeiten zusammengehalten hat.

Die Folge über Charlie Watts, der im August 2021 starb, (Autor: James Giles) wird direkt im Anschluss um 1 Uhr ausgestrahlt, die Filme über Keith Richards (Autor: Oliver Murray) und Ronnie Wood (Autorin: Clare Tavernor), am Freitag, 12. August, ab 0 Uhr.

Folge über verstorbenen Schlagzeuger Charlie Watts diesen Freitag

Mit teils bisher unveröffentlichtem Archivmaterial und sehr persönlichen Einblicken und Details entfaltet die Dokureihe die Geschichte der Stones von ihrem Start als Blues-Rock-Band bis zur globalisierten „Marke“, die weltweit die größten Stadien füllt. Statements prominenter Kollegen und Wegbegleiter wie Sheryl Crow, Chrissie Hynde, Tina Turner, Andy Summers, Tommy Hilfiger und anderen werfen ihre besonderen Schlaglichter auf 60 Jahre Rolling Stones.

Quelle: ZDF

Bildquelle: df-rolling-stones: ZDF