RTL ändert Programm wegen Frauen-EM

Weil die deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit ihrem EM-Viertelfinale gegen Österreich wohl quotentechnisch Kleinholz aus Henning Baum machen würde, verschiebt RTL eine Premiere mit dem Schauspieler auf die Zeit nach dem Wettbewerb.

Die wachsende Beliebtheit von Frauen-Fußball kann man an der schrumpfenden Qualität der Filme auf den Konkurrenz-Sendern ablesen. Der Erfolgskurs der deutschen Elf lockte am Wochenende fast 5,8 Millionen Fans vor die Mattscheibe. Angesichts solcher Zahlen sind die anderen Sender natürlich geizig mit teurer Neuware. Das zeigt sich auch am Donnerstag: Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg tritt an dem Abend gegen die Österreicherinnen an.

Henning Baum soll nicht verheizt werden

Eigentlich wollte RTL die frisch abgedrehte Reportage „Einsatz für Henning Baum – Was es jetzt heißt Bundeswehrsoldat zu sein“ senden und damit mal einen Akzent im mauen deutschen Hochsommer-Programm setzen. Am Dienstag entschloss sich der Sender kurzfristig, lieber eine alte Doku über verschuldete Menschen ins Programm zu heben. Baum („Der letzte Bulle“) wird jetzt erst am 11. August zu sehen sein.

Was läuft alternativ zur Frauen-EM?

Tja, was bleibt einem als Alternative? Da wäre der zu Recht vielfach preisgekrönte zauberhafte Naturfilm „Die Wiese“ von Jan Haft auf Arte, wenn man denn Tierfilme mag. Oder man greift zu den actionreichen ZDF-„Bergrettern“. Reality-Fans kommen bei ProSieben und der Olivia-Jones-Show „Das große Promi-Büßen“ auf ihre Kosten.

Wer angesichts der ganzen düsteren Schlagzeilen in der Welt aber einfach mal wieder ein Feelgood-Movie gucken will, ist bei Vox und der US-Komödie „Pitch Perfect 3“ richtig. Der Film von 2017 ist der letzte Aufguss der High-School-Komödie „Pitch Perfect“ von 2012. In Teil 3 (20.15 Uhr) bieten die Sängerinnen Barden Bellas noch einmal gut geschmierte Musik-Unterhaltung rund um eine Frauenclique.

