RTL Aktuell Spezial: Heute Sondersendung zum Ukraine-Krieg

Am morgigen Freitag jährt sich der Beginn des Ukraine-Krieges zum ersten Mal. Aus diesem Anlass sendet RTL am heutigen Donnerstag, den 23. Februar um 20.15 Uhr ein „RTL Aktuell Spezial“ mit dem Titel „Ukraine Krieg: Ein Jahr, das die Welt verändert hat“.

Anchorman Maik Meuser meldet sich mit der halbstündigen Sondersendung live aus Kiew und blickt gemeinsam mit Reportern und Experten auf das vergangene Jahr zurück, spricht mit Menschen vor Ort und informiert über die aktuellen Entwicklungen.

Bereits seit Montag widmet sich auch ntv in mehreren Dokumentationen, Gesprächsrunden sowie Live-Schalten dem Jahrestag. So berichtet Nadja Kriewald in der News Reportage „Ein Jahr Krieg in der Ukraine“ über die Schicksale, Hoffnungen und Ängste von Ukrainern, die sie seit Kriegsbeginn vor Ort begleitet hat (23.2., 22.05 Uhr bei ntv). Am 24. Februar sendet sie ab 12.30 Uhr ebenfalls als „Anchor on Location“ in den ntv News Spezials live aus der ukrainischen Hauptstadt.