RTL : „Der Lehrer“ hört nach 14 Jahren auf

Er ist „Der Lehrer“ – aber nicht mehr lange. Hendrik Duryn steigt nach 14 Jahren als Hauptdarsteller der RTL-Serie aus. Doch die Fans können aufatmen, denn auch ohne den Leipziger soll es weitergehen.

In der RTL-Serie „Der Lehrer“ spielt er seit 14 Jahren die Hauptrolle des betont coolen Lehrers Stefan Vollmer. Bei den Fans kommen die Serie und vor allem Hendrik Duryn gut an, ist das Format doch Deutschlands erfolgreichste Eigenproduktion in der jungen Zielgruppe. Seit Mitte August steht der 52-Jährige nun für die neunte Staffel mit insgesamt 13 Folgen vor der Kamera.

Doch mit der aktuellen Staffel, die Anfang 2021 bei RTL ausgestrahlt werden soll, verabschiedet sich Hendrik Duryn aus der Serie. Allerdings soll sein Ausstieg nicht das Ende von „Der Lehrer“ bedeuten. Gemeinsam mit der Sony will RTL die Serie fortsetzen – wie, das wird im Moment noch nicht verraten.

„Es wird auch nach mir mit dem ‚Lehrer‘ weitergehen – so viel vorweg. Nach 14 Jahren als Stefan Vollmer bin ich voller Demut und Dankbarkeit, dass es mir vergönnt war, ein Teil dieser Produktion sein zu dürfen. Die unfassbar treue und große Fangemeinde werde ich vermissen, die Briefe, die Nachrichten, ob bei Facebook oder Instagram. Die intensiven Livechats nach den Shows. Wir sind zusammen erwachsen geworden und ich habe viel von unseren Zuschauern erfahren und gelernt. Dafür meinen Dank. Den Weg für Neues und den Platz für andere freimachen, ist, war und wird immer ein Teil meines Berufsverständnisses sein. Der Serie, den Kollegen und der Sony wünsche ich den gleichen unglaublichen Erfolg weiterhin, den wir bisher hatten.“, so Duryn.

Und auch RTL bedankt sich für all die Jahre mit dem Darsteller. Eine Aussage von Frauke Neeb und Hauke Bartel, der Leitung Fiction von RTL, legt zudem nahe, dass der Sender und Duryn an weiteren gemeinsamen Projekten interessiert sind: „Wir bedauern sehr, dass Hendrik die Serie verlässt, freuen uns aber gleichzeitig darüber, dass wir mit ihm bereits in Gesprächen für eine neue Zusammenarbeit sind.“

Noch bis Anfang 2021 dreht die Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH im Auftrag von RTL die neue Staffel von „Der Lehrer“. Und auch hier verändert sich etwas: Die Produktion samt Cast und Crew zieht von Köln-Worringen nach Bonn.