RTL: „Die Passion“ kehrt 2024 zurück – Gottschalk wird ersetzt

Nach einem Jahr Pause will RTL sein religiöses Musical-Spektakel „Die Passion“ 2024 in Kassel neu auflegen und einmal mehr die Leiden Jesu vertonen.

Über drei Millionen Menschen sahen laut RTL-Angaben zu, wie 2022 in der Essener Innenstadt die Passionsgeschichte aufgeführt wurde. Damals schlüpfte Alexander Klaws in die Rolle von Jesus, neben ihm eine ganz Schar Prominenter wie Ella Endlich, Katy Karrenbauer, Reiner Calmund, Wolfgang Bahro und Gil Ofarim, die mit zeitgenössischen Songs der Geschichte aller Geschichten neues Leben einhauchen wollten. Nachdem das trashige Musical-Spektakel 2023 aussetzte, soll nun im kommenden Jahr eine Fortsetzung auf dem Programm stehen.

RTL verkündete am Montagmorgen, dass „Die Passion – Die größte Geschichte aller Zeiten“ Ostern 2024 live aus Kassel gesendet wird. Dabei sollen erneut die letzten Tage im Leben Jesu inszeniert und mit bekannten Popsongs in die Gegenwart transportiert werden, wie man der Ankündigung des Privatsenders entnehmen kann. In den Niederlanden läuft das Original-Format und die Vorlage zu „Die Passion“ bereits seit über einem Jahrzehnt.

2022 spielte Alexander Klaws den RTL-Jesus. Foto: RTL/ Frank W. Hempel

Thomas Gottschalk wird als Erzähler bei „Die Passion“ abgelöst

Wer die einzelnen Rollen dieses Mal verkörpern wird, ist hingegen noch nicht bekannt. RTL teilte jedoch mit, dass der Schauspieler, Autor und Umweltaktivist Hannes Jaenicke 2024 als Erzähler fungieren wird. Jaenicke löst damit Thomas Gottschalk ab, der bei der Erstausstrahlung diesen Part übernahm. Möglich ist natürlich in der Theorie, dass man Gottschalk dafür in einer anderen Rolle in der „Passion“ erleben kann. Weitere Details sollen in den kommenden Monaten folgen.

RTL zitiert Hannes Jaenicke: „In Zeiten zunehmender Geschichts-Amnesie, Bildungsferne und der Tatsache, dass an Festen wie Weihnachten und Ostern heute eine starke Geschenkekultur zu überwiegen scheint, finde ich es wichtig, gelegentlich an die Fundamente unserer christlich-jüdischen Geschichte zu erinnern. Deshalb finde ich die Idee, die Passionsgeschichte live und zeitgemäß aufzuführen hervorragend.“

Quelle: RTL Deutschland

