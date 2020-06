RTL gibt Oliver Pocher Nachschlag

Mit neuen Folgen von „Pocher – gefährlich ehrlich“ füllt RTL das drohende Sommerloch. Gemeinsam mit seiner Frau Amira als Sidekick darf Oliver Pocher zunächst weiter machen.

Seit Mitte Mai nimmt Oliver Pocher in einer eigenen Late-Night-Show die Trends auf Social Media unter die Lupe und ist dabei gnadenlos ehrlich. RTL hat das anscheinend so gut gefallen, dass Pocher auch im Sommer weitermachen darf.

Anstatt in den Urlaub zu fahren – was unter den gegebenen Umständen sowieso nur bedingt möglich ist – geht Pocher lieber arbeiten. Mit seiner Frau Amira als Sidekick wird er ab 18. Juni in zehn neuen Folgen Rubriken wie „Rent a Pocher“ fortsetzen, Gäste begrüßen, aber auch immer wieder auf aktuelle Themen eingehen.

Nach nur einer kurzen Pause geht die neue Late-Night-Show „Pocher – gefährlich ehrlich“ schon ab Donnerstag, 18. Juni auf dem gewohnten Sendeplatz, live um 23.10 Uhr, nun also in die Verlängerung.