RTL holt „Frei Schnauze“ zurück – mit Max Giermann

Nach dem mäßigen Erfolg von „7 Tage, 7 Köpfe“ wagt RTL ein weiteres Show-Comeback: Noch dieses Jahr soll „Frei Schnauze“ neu aufgelegt werden.

Damals wie heute stellen sich pro Folge vier Comedians der Aufgabe, aberwitzige und urkomische Spiele zu meistern, kündigte RTL an. Dabei haben sie aber keine Ahnung, was sie erwartet – Kreative Ideen und Einfälle sind gefragt! Das Beste: Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden involviert und können die Show bereichern sowie aktiv teilnehmen.



Als Gastgeber der Show konnte RTL mit Max Giermann ein absolutes Comedy-Genie gewinnen. In jeder Folge heißt er ein wechselndes Panel aus hochkarätigen Showgästen willkommen, so der Sender.



„Frei Schnauze“ ist eine Produktion von Constantin Entertainment. RTL will die neuen Folgen im Sommer 2022 ausstrahlen.

Text: RTL Deutschland/ Redaktion: JN