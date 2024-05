RTL holt „Let’s Dance“-Promi in die „Supertalent“-Jury

Bei „Let’s Dance“ avancierte Tony Bauer zum Publikumsliebling. Nun folgt direkt das nächste Engagement bei RTL. Er nimmt den Platz von Anna Ermakova ein.

Komiker Tony Bauer, zuletzt Kandidat in der Tanzshow „Let’s Dance“, wird Juror in der RTL-Talentshow „Das Supertalent“. Das bestätigte der 28-Jährige am Freitagabend im Finale von „Let’s Dance“, als er auf seine kommenden Projekte angesprochen wurde. „Ich darf in der Jury vom ‚Supertalent‘ sitzen“, sagte Bauer. Neben dem in Duisburg lebenden Komiker sollen künftig Chefjuror Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Profitänzerin Ekaterina „Ekat“ Leonova die Talente in der Show begutachten, wie Moderatorin Victoria Swarovski ergänzte. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Tony Bauer musste „Let’s Dance“ bei RTL vorzeitig verlassen

Bauer war bei „Let’s Dance“ zum Publikumsliebling avanciert, hatte aber aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus der Show aussteigen müssen. Bauer leidet am Kurzdarmsyndrom, weshalb ihm sein Dünndarm entfernt werden musste. Nach RTL-Angaben ist er auf die regelmäßige Zufuhr von Nährstoffen angewiesen. Er trägt einen Rucksack, mit dem er über einen Schlauch, den „Schlauch des Lebens“, wie er ihn nennt, verbunden ist. Die Energie, die Vitamine, Nährstoffe und Mineralien, die er für das Tanztraining benötige, könne er nicht mehr allein durch die parenterale Ernährung abdecken, hatte er zu seinem „Let’s Dance“-Ende erklärt. In einem Instagram-Video kämpfte er mit den Tränen.

Nun aber folgt gleich die nächste Aufgabe für den Komiker. «Das Supertalent», in dem Menschen mal beeindruckende, mal kuriose Begabungen präsentieren, gibt es seit 2007. Nach einer zeitweiligen Pause kehrte das Format Anfang 2024 zurück. Dabei bildeten Bohlen, Darnell, Leonova und Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova die Jury. Tony Bauer übernimmt nun den Platz von Ermakova.

Bis die neue Staffel bei RTL zu sehen sein wird, dauert es aber allerdings noch ein wenig. Die Castings hätten gerade erst begonnen, schrieb RTL auf seiner Seite RTL.de.

Text: dpa/ Redaktion: JN