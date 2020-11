RTL holt sich Ballack als TV-Experten

Anzeige

Michael Ballack ist beim morgigen Länderspiel als RTL-Experte im Einsatz. Ob die Liaison von Dauer sein wird, steht anscheinend noch nicht fest.

Der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack ist am Mittwoch (20.45 Uhr) beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Tschechien in Leipzig als Experte für den TV-Sender RTL im Einsatz. Der 98-malige Nationalspieler wird an der Seite von Moderatorin Laura Wontorra das Spiel analysieren. Da der Sender in seiner Mitteilung von „erstmalig“, auf der anderen Seite aber auch von einer Tätigkeit „für ein Länderspiel“ spricht, ist schlussendlich nicht klar, ob Ballacks Engagement von Dauer sein wird. Vielleicht wollen beide Seiten auch erst einmal ausprobieren, ob es miteinander klappt.

Zum eigentlichen Spiel sagte Ballack: „Die Partie Deutschland gegen Tschechien ist nicht zuletzt durch den deutschen EM-Sieg 1996 ein Duell mit einer ganz besonderen Historie“.