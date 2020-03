RTL-„Life“-Moderatorin drei Wochen nach Babypause schon wieder zurück

Die Moderatorin Annika Begiebing ist seit Samstag schon wieder zurück bei „Life“. Gerade erst hatte sie ihr zweites Kind geboren.

Was für ein Kraftakt: Am 15. Februar moderierte Annika Begiebing noch das Magazin „Life – Menschen, Momente, Geschichten“, drei Stunden später bringt sie mal eben ihre Tochter Leni zur Welt und drei Wochen danach steht sie schon wieder putzmunter vor der Kamera.

Laut RTL ist das für Annika Begiebing kein Problem – wenn sie das Haus für ein paar Stunden verlässt, kümmert sich ihr Mann um die Kleine gemeinsam mit dem großen Bruder. Die Moderatorin genieße die babyfreie Zeit und freue sich dann um so mehr, zur Familie zurückzukehren. Außerdem nehme die Redaktion Rücksicht auf sie.

Gut für sie und ihre Familie, dass Annika Begiebing viel Unterstützung bekommt, denn bei ihrem ersten Sohn es nicht so einfach gewesen. Ihre Entscheidung, so schnell zum Job zurückzukehren, offenbart aber auch den Druck in den Fernsehbranche, den werdende Mütter spüren, sich verpflichtet zu fühlen, immer verfügbar und präsent zu sein.