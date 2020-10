RTL mit großem UHD-Event: „Sunny“-Serienstart heute zur Prime Time

Anzeige

In UHD, im Hauptprogramm und künftig dann primär bei TV Now – RTL denkt groß zum Serienstart des „GZSZ“-Spinoffs „Sunny“.

Folge 1 und 2 gibt es bei RTL UHD in UHD HDR. RTL strahlt die ersten beiden Episoden von „Sunny – Wer bist Du wirklich?“ am heutigen 1. Oktober, direkt im Anschluss an „GZSZ“, um 20.15 Uhr, aus. Die komplette Serie wird auf der RTL-Streamingplattform TV Now zu sehen sein.

Die titelgebende Sunny ist Fans der Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wohlbekannt. Valentina Pahde spielt die beliebte Figur dort seit 2015 – Serien-Fiesling Jo Gerner, verkörpert von Wolfgang Bahro (59), ist ihr Großvater. In ihrer eigenen Serie zieht sie nun von Berlin nach München, um einen Platz in einem Fotografie-Kurs anzutreten. In einer Rolle ist auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht (30) zu sehen.

RTL strahlt am heutigen 1. Oktober um 20.15 Uhr einmalig die ersten beiden Episoden „Sunny – Wer bist Du wirklich?“ als Free-TV-Premiere aus und zeigt im Anschluss daran auch die Dokumentation „Die Pahde-Zwillinge – So sind wir wirklich!“. „Alarm für Cobra“ muss dafür auf den Sendeplatz um 22.15 Uhr ausweichen.

UHD-Verbreitungspartner in Deutschland sind HD Plus über Satellit, die Deutsche Telekom mit Magenta TV und Wilhem.tel bzw. Willy.tel im Kabelnetz.[bey/dpa]