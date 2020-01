RTL Plus mit täglicher Livesendung zum Dschungelcamp

Direkt im Anschluss an die Livesendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ beim Privatsender RTL startet „Die Stunde danach“ beim kleinen Ableger RTL Plus.

Die RTL-Plus-Eigenproduktion ist ab 10. Januar von Montag bis Freitag bei RTL Plus und am Wochenende bei RTL sowie zeitgleich beim Streamingdienst TVNOW zu sehen, informierte RTL am Mittwoch.

Beim täglichen Talk-Event mit Angela Finger-Erben sind jeden Abend die besten Dschungelkandidaten aus vergangenen Staffeln live im Studio. Die Sendung soll exklusive Einblicke in das Geschehen im Dschungel, Liveschalten zu den Promis und ihren Begleitern im Hotel Versace, neue Rubriken und „verrückte“ Spiele bieten.