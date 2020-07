„RTL Power Woche“ im August unter anderem mit „Cobra 11“-Comeback

Anzeige

Im August kann man sich bei RTL auf eine „Power Woche“ freuen: „Alarm für Cobra 11“ mit ganz neuen Gesichtern und das Europapokal-Finale sind nur zwei Highlights.

„Die RTL Power Woche“ vom 18. – 23. August bietet ein Entertainment Paket an Erstausstrahlungen – von Shows, über Sport, Fiction bis Real Life.

„I Can See Your Voice“, der neue Showhit aus Korea, geht am 18. und 19. August, jeweils 20.15 Uhr der Frage nach: Kann man jemandem ansehen, ob er singen kann oder nicht? Daniel Hartwich moderiert die Sendung.

Am Dienstag, den 18. August um 22.15 Uhr zeigt RTL die Reality-Show „Like Me – I’m Famous“, ein TV Now Original, mit 8 Folgen. Hier müssen Stars wie Sarah Knappik ohne Social Media ihr Können zeigen. Am Ende geben sich die Promis „Likes“ und wer die wenigsten hat, muss die Show verlassen.

Der größte Relaunch der 24-jährigen Seriengeschichte: Am Donnerstag, den 20. August, 20.15 Uhr starten sechs neue Folgen von „Alarm für Cobra 11“ mit neuem Team, neuem Look und neuen Problemen: Wie verhält sich Semir (Erdogan Atalay), als er erfährt, dass die neue Partnerin (Pia Stutzenstein) eine Rassistin ist?

Alarm für Cobra 11 mit neuen Gesichtern

Am Freitag, 21. August überträgt RTL das Europapokal-Finale ab 20.15 Uhr – live aus Köln. Gemeinsam mit RTL-Experte Roman Weidenfeller präsentiert Laura Wontorra einen bunten Fußballabend mit exklusiven Studiogästen aus dem Cologne Beach Club.

Und in einer neuen Folge von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ am Samstag, den 22. August, 20.15 Uhr müssen die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Moderatoren Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger wieder Improvisationstalent beweisen.

Am Sonntag, den 23. August, 19.05 Uhr startet dann mit „Heimlich verliebt“ eine neue Datingshow, bei der die oder der Angebete noch nichts von ihrem Glück wissen. Um 20.15 Uhr ist die Free-TV-Premiere der Komödie „Pitch Perfect 3“ zu sehen.

„Die RTL Power Woche“ im Überblick:

18. August, 20.15 Uhr – „I Can See Your Voice“

18. August, 22.15 Uhr – „Like Me – I’m Famous“

19. August, 20.15 Uhr – „I Can See Your Voice“

20. August, 20.15 Uhr – „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“

21. August, 20.15 Uhr – Europa-League-Finale live

22. August, 20.15 Uhr – „Denn sie wissen nicht, was passiert“

23. August, 19.05 Uhr – „Heimlich verliebt“

23. August, 20.15 Uhr – „Pitch Perfect 3“