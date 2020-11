RTL-Spendenmarathon bringt 15,7 Millionen

Anzeige

Der 24-stündige RTL-Spendenmarathon hat in diesem Jahr mehr als 15,7 Millionen Euro für Not leidende Kinder gebracht.

Diese Bilanz zog RTL-Charity-Gesamtleiter Wolfram Kons beim Kassensturz in einer Live-Sendung am Freitagabend. „Das ist ein neuer, ein historischer Rekord.“ Er betonte: „Jeden Cent werden wir sorgsam in eine bessere Zukunft für Kinder stecken.“ Ganz exakt landeten 15 751 339 Euro binnen eines Tages in der Sammlung.

In den letzten Minuten waren noch Großspenden von bis 2,2 Millionen Euro eingegangen. Zahlreiche Prominente wie Schauspielerin Uschi Glas und Sängerin Sarah Lombardi, Fußballgröße Reiner Calmund und FDP-Politiker Christian Lindner hatten sich am Spendentelefon eingesetzt. Extremsportler Joey Kelly gelang es, einen Weltrekord aufzustellen. Mit Mitstreitern strampelte er in 24 Stunden die größte bisher im Team auf dem Crosstrainer erzeugte Energie-Menge zusammen.

Insgesamt 17 Weltrekorde wurden damit jetzt im Zusammenhang mit der Spendensendung erzielt, elf davon durch Joey Kelly. Alles in allem sind seit 1996 rund 198,5 Millionen Euro beim Spendenmarathon des Kölner Privatsenders zusammengekommen.