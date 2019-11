RTL: „Unter uns“ erhält ab Montag Frischzellenkur – aber zuerst bei TVNOW

Frisch, freundlich und bunt – so startet ab nächste Woche werktäglich die RTL-Daily „Unter uns“, denn pünktlich zum 25-Jährigen hat sich die Jubilarin ein neues optisches Kostüm mit einem musikalischen Update verpasst.

Ab Montag laufen rotierend zwei neue Vorspänne – zunächst exklusiv für die Abonnenten von TVNOW. Bei RTL haben beide Versionen ab dem 25.11.2019 TV-Premiere. Dann startet die große Jubiläumswoche auch auf dem Sender. Jeden Abend – wie immer seit nun einem Vierteljahrhundert – pünktlich um 17.30 Uhr, wie RTL jetzt mitteilte.

Mit den neuen Vorspännen von „Unter uns“ hat der Sender den Design-Relaunch der drei täglichen Serien abgeschlossen. Wie schon bei „Alles was zählt“ und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ lag demnach der Fokus auf mehr Authentizität und Nahbarkeit – die Schauspieler konnten freier agieren und ihre eigenen Wünsche mit einbringen.

„Das 25-jährige Jubiläum von ‚Unter uns‘ war Anlass für ein komplettes Makeover des Vorspannes. Die Marketing-Kollegen haben uns ein tolles, frisches neues Gesamtkonzept präsentiert, was uns sofort überzeugt hat“, sagte Frauke Holler, Redakteurin für die Daily bei RTL. „Die Titelmusik und das Logo wurden ebenfalls aufgefrischt, so dass das Gesamtpaket des Vorspanns ein perfekter Einstieg in die tägliche Welt von Unter uns ist. Wir wünschen viel Spaß und gute Unterhaltung!“

„Unter uns“ wird produziert von UFA Serial Drama und läuft seit dem 28.11.1994 um 17.30 Uhr im Programm von RTL sowie mit einer Woche Vorlauf auch exklusiv für die Abonnenten bei TVNOW.