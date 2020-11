RTL zeigt Langzeit-Doku über Mick Schumacher

Anzeige

Wie der Vater, so der Sohn: Seit fünf Jahren begleitet RTL Mick Schumacher auf seinem Weg in die Spitzenklasse des Rennsports. Jetzt gibt eine zweiteilige Dokumentation tiefe Einblicke in die aufstrebende Karriere des Sohns der Formel-1-Legende Michael Schumacher.

Er ist jung, ambitioniert und kurz davor, den Sprung in die Formel 1 zu schaffen. Mick Schumacher, Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher, gilt als einer der aktuell vielversprechendsten Nachwuchs-Piloten des Motorsports. In einem dokumentarischen Zweiteiler porträtiert RTL den Werdegang des 21-Jährigen: Vom ersten Kart-Probesitzen als Dreijähriger mit seinem Vater über eine turbulente Lernzeit bis hin zum heutigen Sprungbrett in die Königsklasse des Motorsports.

Seit 2015 begleitet RTL-Regisseur Michael Niermann das Leben des jungen Formel-2-Fahrers – auch abseits der Rennstrecke. Die Dokumentation gleicht laut RTL dadurch eher einem Langzeitporträt. Sowohl die persönliche Entwicklung als auch Mick Schumachers turbulenter Weg durch die Nachwuchsklassen des Motorsports stehen im Fokus. Die eigenen Aufnahmen Niermanns werden zudem durch Archivbilder von Teams wie Prema und Ferrari ergänzt. In exklusiven Interviews kommen außerdem auch alte Weggefährten seines Vaters wie Ross Brawn, Jean Todt und der ehemalige Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo zu Wort. Darüber hinaus beobachten seit Mick Schumachers Geburt Piloten wie Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und David Coulthard die Entwicklung des Jungens mit dem großen Namen.

RTL zeigt den Dokumentarfilm „Mick Schumacher“ in zwei Teilen: Am 29. November (Großer Preis von Bahrain) ab 13.15 Uhr und am 6. Dezember (Großer Preis von Sakhir) ab 16.15 Uhr jeweils im Countdown zur Formel 1-Übertragung. Vorab ist der ganze zweistündige Film auch bei TVNow zu sehen.