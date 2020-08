RTL Zwei verlängert den Sommer mit neuer Staffel von „Love Island“

Anzeige

Der nächste Erguss aus der RTL-Liebeshöhle steht schon in den Startlöchern: In der vierten Staffel der interaktiven Dating-Show haben die Kandidaten eine Chance auf „Heiße Flirts und wahre Liebe“.

Damit der Sommer vor dem Fernseher ja nicht langweilig wird, setzt RTL Zwei den Zuschauern gleich das nächste trashige Liebesformat vor die Linse. Am 31. August geht „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ in die vierte Staffel. In einer Luxusvilla auf Mallorca darf wieder ein Haufen Singles das Liebesglück suchen – doch RTL Zwei weiß ihnen Steine in den Weg zu legen: Regelmäßig treffen neue Singles ein und sorgen für Eifersucht und Liebeswirrwarr. Das Ziel der Kandidaten ist es, einen Partner zu finden – nur so haben sie eine Chance die Show zu gewinnen. Wer single bleibt, muss die Villa verlassen. Natürlich geht es hier um die Liebe und nicht bloß ums Geld.

„Love Island“ ist jedoch keine reine Dating-Show zum Anschauen: Die Zuschauer können sich mit der interaktiven „Love Island“-App ins Geschehen einklinken und so den Verlauf der Sendung durch ihr Voting aktiv mitgestalten. Am Ende sind es nämlich die Zuschauer, die entscheiden, welches Paar das Finale von „Love Island 2020“ gewinnt und 50.000 Euro mit nach Hause nimmt.

Die vierte Staffel „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ startet am Montag, 31. August um 20.15 Uhr und läuft ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22.15 Uhr bei RTL Zwei. Auch in diesem Jahr führt Moderatorin Jana Ina Zarrella durch die Dating-Show. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNow verfügbar – im Anschluss daran im Premium-Bereich.