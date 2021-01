RTLplus bringt Howard-Carpendale-Serie heute nach über 10 Jahren zurück ins TV

Anzeige

Kaum noch einer erinnert sich daran, dass Howard Carpendale mal die Hauptrolle in einer Tennisserie gespielt hat. Heute gibt es für all diejenigen eine zweite Chance. RTLplus zeigt sie komplett am Stück als Marathonprogrammierung.

2008 lief der Ausflug von Howard Carpendale als Seriendarsteller letzmalig bei RTL Passion. Selbst die härtesten Howie-Fans dürften „Matchball also fast schon vergessen haben. Zum Inhalt: Der Tennisprofi Johnny Storm (Howard Carpendale) ist in die Jahre gekommen. Doch er will ein Comeback versuchen. Da taucht unerwartet sein 14-jähriger Sohn Daniel auf, dessen Mutter in Untersuchungshaft sitzt. Johnny muss jetzt seiner Verantwortung als Vater gerecht werden. Doch sowohl Daniel als auch Johnny haben große Schwierigkeiten, ein gutes Vater-Sohn-Verhältnis aufzubauen. Der Teenager bringt Johnnys Junggesellendasein und seine Karrierepläne ziemlich durcheinander.

„Matchball“ lief einst 1994 bei RTL. Am heutigen Neujahrstag zeigt nun der Spartensender RTLplus alle Folgen der Serie nochmal am Stück ab 12.35 Uhr bis 23.40 Uhr als TV-Marathon.