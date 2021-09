RTLzwei startet Daily Soap „Waidendorf“: Familiendrama auf dem Land

Anzeige

In der neuen RTLzwei-Daily-Soap „Waidendorf“ sucht man zwischen allerhand Intrigen nach der Familien-Idylle auf dem Land. Start der Serie ist kommenden Monat.

Die neue Daily Soap im RTLzwei-Programm erzählt laut Senderangaben von emotionalen Familiengeschichten und Intrigen. Die Wiederentdeckung der Natur soll dabei eine große Rolle spielen. Der Reality-Sender aus Grünwald will dabei mit „Waidendorf“ alle Generationen vor den Fernsehbildschirm locken und mit neuen Eindrücken überraschen, wie der Programmankündigung zu entnehmen ist.

RTLzwei zeigt „Waidendorf“ ab dem 04. Oktober 2021 von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr. Produziert wird das Format von youngest Media. Die Folgen sind 7 Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf TVNow und danach weitere 7 Tage im Catch-Up verfügbar.

Den Inhalt der Daily-Soap fasst der Sender folgendermaßen zusammen: „Waidendorf“ beschäftigt sich mit den Irrungen und Wirrungen, den Dramen und Intrigen im Leben verschiedener Familien in einer kleinen Gemeinde. Hauptfiguren sind die Städter Melanie und Stefan. Sie haben sich verliebt und beschlossen, als Patchworkfamilie mit ihren Kindern Robin und Doro einen Neustart in Waidendorf zu wagen. Schnell wird klar, dass das Dorfleben viele Herausforderungen mit sich bringt und die Familie auf eine harte Probe stellt. Doch nicht nur die vier Neuankömmlinge haben ihr Päckchen zu tragen, auch in den anderen Familien gibt es Konflikte, Intrigen und Geheimnisse.

Quelle: RTLzwei