RTLzwei verzichtet auf Werbung bei Themenabend

„Deutschlands verlorene Kinder“: RTLzwei widmet sich im Rahmen eines Themenabends tragischen Kinderschicksalen, Helfern und Hilfsorganisationen. Auf Werbung wird dabei verzichtet.

Die dreistündige Dokumentation „Deutschlands verlorene Kinder“ der Autorin Jasmin Cilesiz begleitet Heranwachsende, die bedrückende Schicksale durchleben mussten. Sie wirft einen Blick in Pflegefamilien und zeigt die Arbeit von Hilfsorganisationen und Einrichtungen. Die RTLzwei-Doku geht dabei der Frage nach, welche Auswirkung die Kindheit auf unser Leben hat. Was bedeutet es, wenn sie unter traumatischen Umständen abläuft? Welche Chancen haben Kinder unter diesen Vorzeichen psychisch stabile Erwachsene zu werden und welche Hilfen greifen, damit Heranwachsende aus schlimmen Verhältnissen dennoch eine Aussicht auf ein normales Leben haben?

Der Film lässt außerdem Menschen zu Wort kommen, die sich für Heranwachsende in Not engagieren, darunter Therapeuten, Sozialpädagogen, Drogenberater und Streetworker. Pflegeeltern berichten, was es bedeutet, diesen Kindern eine neue Familie zu geben.

Die anschließende Talk-Sendung „Deutschlands verlorene Kinder – Was sich jetzt ändern muss!“ behandelt die drängendsten Fragen, die der Film aufwirft. Die Diskussionsrunde leitet Wolfram Kons ( bekannt vom RTL-Spendenmarathon & „Guten Morgen Deutschland“). Der Journalist und Moderator unterhält sich dabei mit fünf Gästen aus den Bereichen Politik, Jugendamt, Sozialarbeit, einer Kinderhilfsorganisation, sowie einer Mutter.

Am 2. November läuft ab 20.15 Uhr bei RTLzwei dabei keine Reklame. Der gesamte Themenabend, bestehend aus der dreistündigen Doku und dem anschließenden Talk, ist werbefrei.