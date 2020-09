Sabine Neumann kommentiert Bundesliga-Eröffnungsspiel im ZDF

Anzeige

Nicht nur DAZN, sondern auch das ZDF mit Katrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker, ist live beim heutigen Bundesligastart dabei. Zum Anstoß des Spiels Bayern gegen Schalke übernimmt Reporterin Claudia Neumann.

Die Bayern können nach ihren Topleistungen in der jüngsten Vergangenheit relativ entspannt in das Match gehen, hat Schalke doch eine des miserabelsten Bundesliga-Rückrunden aller Zeiten gerade erst hinter sich gebracht. Die Vorzeichen sollten damit also klar sein. Oder gelingt es den Knappen doch irgendwie ein Wunder zu vollbringen und mit einem Auswärtsdreier im Gepäck nach zu fahren.

Zu sehen ist die Eröffnungspartie der neuen Saison ab 20.15 Uhr live im Free-TV beim ZDF. Anstoß ist 20.30 Uhr. Am Samstag, 19. September, berichtet „das aktuelle sportstudio“ ab 23.30 Uhr dann über den ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Unter anderem gibt es erste Free-TV-Bilder des Topspiels am Samstagabend zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach.