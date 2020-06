Saison-Endspurt der Frauen-Bundesliga ab heute live im Free-TV

Während die Meisterschaft in der höchsten Spielklasse der Herren bereits entschieden ist, muss der VfL Wolfsburg in der Frauen-Bundesliga nochmal auf Sieg spielen. Die restlichen Begegnungen der höchsten Liga der Damen gibt es live im Free-TV zu sehen.

Im Rennen um die Meisterschaft ist Titelverteidiger VfL Wolfsburg weiterhin auf Kurs: Die Spitzenreiterinnen aus Niedersachsen liegen derzeit ungeschlagen mit 55 Punkten auf Rang 1 in der Tabelle. Mit einem Sieg am 20. Spieltag gegen den SC Freiburg können die Wolfsburgerinnen ihre Titelverteidung perfekt machen und sich ihren insgesamt sechsten Meistertitel sichern. Eurosport zeigt die Partie heute ab 13.45 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 mit Kommentator Matthias Stach.

Zudem überträgt Eurosport zwei weitere Live-Spiele der Wölfinnen. Eurosport 1 ist beim Spitzenspiel gegen den FC Bayern München am Sonntag (21. Juni) ab 12.45 Uhr und beim Saisonfinale gegen Bayer 04 Leverkusen am letzten und 22. Spieltag (28. Juni) ab 13.45 Uhr live auf Sendung. Beide Partien kommentiert ebenfalls Matthias Stach am Eurosport-Mikrofon.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Eurosport haben im letzten Jahr eine langfristige Kooperation zur Ausstrahlung der Frauen-Bundesliga über drei Spielzeiten (bis 2022) geschlossen.

Der Saison-Endspurt im Überblick

VfL Wolfsburg – SC Freiburg – 20. Spieltag, Mittwoch (17. Juni) ab 13.45 Uhr

FC Bayern München – VfL Wolfsburg – 21. Spieltag, Sonntag (21. Juni) ab 12.45 Uhr

VfL Wolfsburg – Bayer 04 Leverkusen – 22. Spieltag, Sonntag (28. Juni) ab 13.45 Uhr