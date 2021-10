Samenbank bis Tropenfrucht: Die Arte-Reportagereihe im November

Anzeige

Arte hat die Themen für die „Re:“-Reportagereihe im November veröffentlicht. Unter anderem geht es um Samenbänke und Tropenfrüchte.

Die „Re:“-Reportagen wollen in jeweils 30 Minuten in Lebenswelten eintauchen und Europas Vielfalt erlebbar machen, teilte Arte am Dienstag mit. Von Montag bis Freitag gibt es die Dokumentarfilme immer um 19.40 Uhr zu sehen. Darüber hinaus können die einzelnen Folgen im Netz auf arte.tv/re gestreamt werden.

Die „Re:“-Reportagen im November im Überblick

KW 44 | 01. – 05.11.

Die Klima-Aussteiger – Leben ohne Strom und fließrnd Wasser von fremden

– Leben ohne Strom und fließrnd Wasser von fremden Wir machen Moor – Im Einsatz für den Klimaschutz

– Im Einsatz für den Klimaschutz Retter in der Klimanot? – Wenn Stroh zum Baustoff wird

– Wenn Stroh zum Baustoff wird Der Untergang von Venedig – Ist die Lagunenstadt noch zu retten?

– Ist die Lagunenstadt noch zu retten? Ein Ende der Qual – Schweinebauern denken um



KW 45 | 08. – 12.11.

Samenbank oder Hausbesuch – Wunschkinder von fremden Vätern

– Wunschkinder von fremden Vätern Der Synagogenretter – Jüdisches Erbe in der Ukraine

– Jüdisches Erbe in der Ukraine Mein Leben für Tiere – Eine Schottin und ihr Tierhospiz

– Eine Schottin und ihr Tierhospiz Harte Linie gegen Migranten – Dänemarks Problemviertel

– Dänemarks Problemviertel Tante Emma lebt – Dorfläden im Trend



KW 46| 15. – 19.11.

– Dorfläden im Trend KW 46| 15. – 19.11. Rauschlos glücklich? – Der Hype um den Wirkstoff CBD

– Der Hype um den Wirkstoff CBD Das beste Heu der Welt – Wem gehört das Wasser in Südfrankreich?

– Wem gehört das Wasser in Südfrankreich? Der letzte Wunsch – Glücksmomente für Sterbenskranke

– Glücksmomente für Sterbenskranke Wasser für den Donbass – Kriegsalltag in der Ostukraine

– Kriegsalltag in der Ostukraine Tropenfrüchte ohne Reue – Ökologisch, fair und lecker



– Ökologisch, fair und lecker KW 47 | 22. – 26.11.

Bandenkriminalität in Schweden – Eskalation der Gewalt

– Eskalation der Gewalt One-Way-Ticket aus Budapest – Ungarn in Berlin

– Ungarn in Berlin Wem gehört das Heilige Land? – Deutsche Siedler im Westjordanland

– Deutsche Siedler im Westjordanland Gewalt im Kreißsaal – Wenn die Geburt zum Albtraum wird

– Wenn die Geburt zum Albtraum wird Wunderwaffe Hanf – Wasser sparen und Klimaschutz



KW 48 | 29. – 30.11.

– Wasser sparen und Klimaschutz KW 48 | 29. – 30.11. Dollars für die Heimat – Familie als Sozialsystem

– Familie als Sozialsystem Der große Holzmangel – Warum ein Dorf nicht bauen kann

