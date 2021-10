„Sat.1-Frühstücksfernsehen“ bekommt zusätzliche Ausgabe

Anzeige

Das „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ bekommt einen zusätzlichen Sendetag. Zunächst sind zehn Ausgaben geplant.

Der Privatsender zeigt die beliebteste Morning-Show Deutschlands von diesem 24. Oktober an bis Weihnachten auch am Sonntag – moderiert vom FFS-Team Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Annika Lau, Marlene Lufen, Matthias Killing und Chris Wackert im Wechsel.

Boschmann moderiert darüber hinaus seit dem vergangenen Wochenende auch wieder „Die Gegenteilshow“ bei Sat.1 (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Das „Frühstücksfernsehen“ läuft damit nun sechsmal die Woche in Sat.1. Lediglich am Samstag wird eine Pause eingelegt. Der Unterschied zu den Werktagsausgaben: sonntags können Zuschauer und Moderator/innen ausschlafen. Sat.1 sendet das Frühstücksfernsehen etwas später als unter der Woche: von 9 bis 11 Uhr. Der Sender kündigt sogar an, manchmal auch ein paar Minuten länger auf Sendung zu bleiben. Konkretere Infos oder eventuelle Anlässe hierzu gibt es aber bislang noch nicht.

Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: „Das erfolgreichste Frühstücksfernsehen Deutschlands strahlt 2021 besonders. Ein guter Grund das #FFS zu verlängern. Die Sat.1-Zuschauer können sich bis Weihnachten auf zwei Stunden Service und Infotainment am Sonntagmorgen freuen.“

Das „Sat.1-Frühstücksfernsehen“, das am 1. Oktober 2021 seinen 34. Geburtstag feierte, erzielte im September mit 19,0 Prozent Marktanteil (Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen) den besten Monat seit 15 Jahren. Produziert wird der Marktführer unter den Morgen-Magazinen von der MAZ & MORE TV Produktion.

Quelle: Sat.1