Sat.1 lässt Promis in neuer Show büßen

Wie die „Bild“-Zeitung meldete, soll Sat.1 gerade an einer neuen Realityshow arbeiten, bei der Promis für ihre Taten büßen müssen.

Es ist, milde ausgedrückt, kein leichtes Jahr für Sat.1. Die Sendungen „Plötzlich arm, plötzlich reich“ und „Promis unter Palmen“ waren von Skandalen geprägt und regten einmal mehr zu hitzigen Diskussionen über die Grenzen von Reality-Formaten an. Der Sender geriet dadurch teils heftig unter Beschuss. Zuletzt gelobte man Besserung, auch wenn man künftig nicht auf Reality-TV verzichten will (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Tatsächlich ist das nächste Format aus der senderinternen Trash-TV-Schmiede offenbar bereits in Arbeit. Wie die „Bild“ berichtete, sollen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen am Dienstag in Österreich die Dreharbeiten begonnen haben. „Die härteste Realityshow der Welt – Das große Promi-Büßen“, so lautet der reißerische Titel. Laut „Bild“ soll es eine Mischung aus „Promi Big Brother“ und „Dschungelcamp“ werden. Die Promis sollen dabei in einem Zeltlager in den österreichischen Bergen leben und Buße für ihre vergangenen Aktionen tun. Dabei sollen sie etwa mit ihren heftigsten Schlagzeilen konfrontiert werden, können sich aber auch Luxusgüter erspielen. Die Show solle witziger und nicht so krawallig werden wie „Promis unter Palmen“, zitiert „Bild“ einen Produktionsmitarbeiter.

Unter anderen Umständen würden bei dem angeblichen Cast der Show wohl alle Zeichen auf Krawall stehen. Tatsächlich nennt die „Bild“ bereits die angeblichen Kandidaten des Formats und die sind in der Vergangenheit meist durch allerhand Zoff und Konflikte aufgefallen. Wie das Blatt berichtet, sollen die „Promis unter Palmen“-Teilnehmer Calvin Kleinen, Carina Spack, Matthias Mangiapane und Elena Miras teilnehmen. Weiterhin sollen Daniele Negroni, Gisele Oppermann, Tim Sandt, Daniel Köllerer sowie das Ex-Paar Helena Fürst und Ennesto Monté ins Büßerhemd gesteckt werden.