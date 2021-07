Sat.1 plant Spendengala für Unwetter-Opfer

Anzeige

Sat.1 plant für die kommende Woche eine Spendengala für Geschädigte der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Der Fernsehsender arbeitet mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, „Aktion Deutschland Hilft„, zusammen, wie am Freitag in Unterföhring bei München mitgeteilt wurde. „Zahlreiche Stars unterstützen die große Live-Gala im Studio und nehmen am Telefon Spenden entgegen.“ Die Sendung sei für Samstag, dem 24. Juli, um 20.15 Uhr angesetzt.

Sat.1-Chef Daniel Rosemann sagte laut Mitteilung zu der Spendengala: „In manchen Situationen kann man kaum die richtigen Worte finden. Aber helfen kann man immer.“ Man wolle dazu einladen, „die Menschen, die durch das Hochwasser in Rheinland-Pfalz und NRW innerhalb von Sekunden alles verloren haben, zu unterstützen. Schnell. Und unbürokratisch.“

Text: dpa/ Redaktion: JN