Sat.1 schmeißt große Geburtstagsparty für Hugo Egon Balder

Hugo Egon Balder wird 70 und aus diesem Anlass feiert Sat.1 den Komiker mit der Sondersendung „Senil daneben – Happy Birthday Hugo!“

Am 22. März wird der Comedian aus Berlin 70 Jahre alt. Knapp zwei Wochen später, am 3. April, ab 20.15 Uhr steigt dann seine Geburtstagsfeier auf Sat.1. Bekannt ist Balder als Moderator und Producer der Comedyshow „Genial daneben“, aber auch als Musiker, gerne am Schlagzeug, oder als Schauspieler und Kabarettist steht er immer wieder auf der Bühne. Der Sendungstitel „Senil daneben“ sei ganz in seinem Sinne: „Ich mag den Titel, ich nehme mich gerne selbst auf den Arm.“

Neben Hella von Sinnen und Wigald Boning wollen in der Sat.1-Geburtstagsshow zahlreiche Wegbegleiter wie Ruth Moschner, Esther Schweins, Bastian Pastewka, Max Giermann, Olli Dittrich, Bernhard Hoëcker, Michael Kessler und viele weitere Überraschungsgäste das Jubiläum von Hugo Egon Balder feiern.