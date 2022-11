Sat.1 schraubt am Donnerstagabend: Mehr Krimis ab 2023

Anzeige

Sat.1 will ab 2023 sein Donnerstagabendprogramm neu gestalten und setzt dabei vor allem auf Krimis und Thriller.

Ab Januar 2023 baut Sat.1 laut eigenen Angaben sein Serien-Portfolio aus und will sich insbesondere an Krimi-Fans richten. Immer donnerstags sollen europäische und internationale Event-Serien in Erstausstrahlung auf dem Sender laufen. Zum Auftakt des #KrimiSerienDonnerstag am 5. Januar zeigt Sat.1 die französische Krimiserie „Biarritz – Mord am Meer“. Zudem sollen in den ersten Monaten des neuen Jahres die französische Krimiserie „Tödliche Ahnung“, die deutsche Serie „Blackout“ mit Moritz Bleibtreu und die britische Serie „Litvinenko“ auf dem Sender zu sehen sein.

Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann kommentiert: „Unsere Zuschauer:innen lieben Krimis. Mit dem neuen Donnerstagabend wollen wir ihnen die Chance geben, erstklassige Event-Serien aus Europa und der ganzen Welt zu entdecken. Dienstags zeigt Sat.1 weiter US-Serien. In Zukunft gibt es somit zwei Krimi-Abende in Sat.1.“

Quelle: Sat.1